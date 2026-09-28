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Армия и ВПК Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Генерал Лапин станет вице-премьером Татарстана

Генерал-полковник Александр Лапин станет вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил во время ежегодного послания Госсовету Татарстана глава республики Рустам Минниханов.

"Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Лапина в статусе вице-премьера республики", - сказал Минниханов.

Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017 году был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019-го командовал группировкой войск в Сирии.

В начале СВО командовал группировкой "Центр", при этом подвергался критике главы Чечни Рамзана Кадырова. В январе 2023 года Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. В мае 2024-го Лапин возглавил Ленинградский военный округ. В сентябре 2025-го уволен из армии.

В мае 2026 года федеральные СМИ сообщали, что Александр Лапин может получить пост председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы, однако этот прогноз не сбылся.

Теги: Александр Лапин, Рустам Минниханов


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