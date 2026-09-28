Билл Гейтс сравнил ИИ с ядерным оружием

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил скепсис относительно возможности быстрого международного урегулирования правил для искусственного интеллекта (ИИ). Это так же важно, как ранее контроль над ядерным оружием, но станет еще более трудной задачей, считает миллиардер.

Гейтс убежден, что именно США должны возглавить этот процесс. В интервью NBC News он подчеркнул, что стремительный прогресс нейросетей требует немедленного внедрения механизмов контроля, иначе мощные инструменты попадут в руки людей, способных парализовать банковскую сферу, вывести из строя критическую инфраструктуру и даже заняться биологическим терроризмом. Его позиция противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который настаивает на том, что любые ограничения лишь замедлят США в технологической гонке с Китаем, а ее ни за что нельзя проиграть.

Гейтс возражает Трампу: лидерство в установлении стандартов безопасности — это историческая роль Америки, которая ранее успешно справлялась с вызовами в авиации и экологии. Он призывает к обязательному контролю за разработками ведущих корпораций, задаваясь вопросом: стоит ли ждать катастроф, чтобы начать действовать? Или все же лучше и умнее сыграть на опережение?

Недавно глава OpenAI Сэм Альтман призвал притормозить развитие ИИ, чтобы оценить риски и выработать международную систему контроля ИИ. Эту идею поддержали многие известные люди.