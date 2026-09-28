Зарплаты в машиностроении выросли на 54%

За январь-август 2026 года средние зарплатные предложения в российском машиностроении поднялись на 54% и достигли 150,6 тысячи рублей в месяц. Данные приводят "Авито Работа" и "Авито Авто", с исследованием ознакомились "Известия".

Лидером по зарплатам стали электрогазосварщики - им предлагали в среднем 177 тысяч рублей (плюс 67% к прошлому году). На втором месте - газорезчики с 165 тысячами рублей (рост на 6%), на третьем - фрезеровщики с 145 тысячами рублей.

Аналитики поясняют: показатель считают как середину зарплатной вилки и не учитывают премии и надбавки. На уровень выплат влияет и вахтовый формат работы - он обычно предполагает более высокую оплату. Сильнее всего вырос спрос на газорезчиков (плюс 103%), контролеров качества (плюс 76%) и разнорабочих (плюс 15%).

По итогам лета около 55% новых авто - это отечественные марки или иномарки российской сборки (например, Haval, Tenet), годом ранее было менее 43%. Наибольшая доля предложения - у Lada (около 20%), самая популярная модель - Granta. Развитие производства повышает спрос на специалистов на всех этапах выпуска машин, отмечают эксперты.

Представления о деньгах как основе счастья у россиян разные: 31% считают, что для счастья хватит 150-300 тысяч рублей в месяц, 22% - 300-500 тысяч, 11% - 500 тысяч-1 миллион, 12 % - больше миллиона, а 20% довольны 50-150 тысячами и лишь 4% готовы быть счастливыми при доходе ниже 50 тысяч.