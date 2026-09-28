Украина запасла 75,9% от минимального необходимого зимой газа

На Украине сейчас есть чуть больше трёх четвертей объёма газа, который понадобится стране для нормальной жизни зимой.

Украина к концу сентября накопила в подземных хранилищах около 10,5 млрд "кубов" газа. Это примерно 79,5% от минимально необходимого для прохождения холодного времени года объёма и около 72% от запланированного к 1 декабря уровня в 14,6 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС.

Ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон (*признан в РФ иностранным агентом и включён в список террористов и экстремистов) призвал жителей Украины безотлагательно создать запасы продуктов на зиму. Сам он закупил их минимум на две недели. По его словам, он уже купил тушёнки, консервов, сухарей, крупы, чаю. Также нужно иметь запас воды. Гордон предполагает, что подолгу не будет электричества и отопления, а значит, не будут работать холодильники и нужно иметь теплую одежду, закупить генераторы.