ФНС пришла с проверками к безработным арендодателям Москвы

В Москве собственники жилья, коммерческих помещений и транспорта попали под пристальное внимание налоговой (ФНС). Речь идёт о людях, у которых нет официальных источников дохода.

В поле зрения ФНС попали 154 тыс. трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не имеющих подтверждённых официальных доходов. Налоговики подчеркивают, что речь идёт не о разовой кампании, а о продолжении системной работе по выводу поступлений граждан "из тени".

По итогам 2025 г. почти 64 тыс. жителей столицы, ранее считавшихся неработающими, были вынуждены официально задекларировать доходы. Это позволило дополнительно привлечь в бюджет более 9 млрд руб. налогов и страховых взносов, пишут "Известия".