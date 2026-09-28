Директоров двух компаний из Нижнего Тагила отправили в колонию за хищение 37,1 млн рублей

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о хищении из местного бюджета 37,1 млн рублей под предлогом выполнения работ по обслуживанию и проверке приборов учета энергоресурсов. На скамье подсудимых оказались уже бывшие директора МКУ "Центр обслуживания зданий и помещений" Андрей Обельчак и ООО "Тагил-Энерго лаборатория" Александр Щелкунов.

Установлено, что еще в 2017 году оба вступили в преступный сговор с целью хищения средств из городского бюджета. В 2018-19 годах Обельчак заключил договор с компанией Щелкунова на выполнение работ по техническому обслуживанию и проверке приборов учета холодной и горячей воды, теплоносителя и электроэнергии, установке иного энергоэффективного оборудования в зданиях и помещениях, относящихся к муниципальному нежилому фонду. При этом, оба знали, что компания не будет выполнять условия договора.

С октября 2017 года по февраль 2019-го осужденные предоставляли мэрии недостоверные документы, в том числе акты сдачи-приемки оборудования, после чего сотрудники финансового управления горадминистрации производили оплату за якобы оказанные услуги и выполненные работы.

Ленинский районный суд признал обоих виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Андрею Обельчаку назначено наказание в виде 3,5 лет исправительной колонии общего режима, а Александру Щелкунову – в виде 3 лет исправительной колонии общего режима.