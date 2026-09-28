Guardian: Трамп привнес в политику нецензурную брань

Во время своего второго срока президент США Дональд Трамп задал новый тренд в американской политической риторике, сделав нецензурную брань частью публичного имиджа главы государства. Об этом пишет The Guardian, отмечая, что эту манеру быстро переняли и другие представители власти.

Эксперты полагают, что подобная стратегия продиктована желанием политиков выглядеть "своими" в глазах электората на фоне общего падения уровня доверия к государственным институтам, которое наблюдается в США. Так, летом 2025 года Трамп не стеснялся в выражениях, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и критикуя президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вслед за ним грубые обороты стали использовать вице-президент Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет, сенатор Тэмми Дакуорт и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. В начале июня Трамп обругал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане.

Эксперты отмечают, что использование бранных слов призвано продать американцам образ "своего парня" и демонстрировать независимость, что импонирует избирателям.

Впрочем, ругань Трампа мало ему помогает. По последним данным, рейтинг одобрения его работы опустился до 32%. Это минимальный показатель за его политическую карьеру.



