Суд оставил в силе приостановку работы ТЦ "Бисмарк" в Соликамске из-за нарушений пожарной безопасности

Пермский краевой суд оставил без изменения определение суда первой инстанции о приостановке работы торгового центра "Бисмарк" в Соликамске из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

С заявлением о принятии обеспечительных мер в суд первой инстанции обратилась Соликамская городская прокуратура. Надзорное ведомство требовало приостановить торговую и развлекательную деятельность (эксплуатацию) ТЦ "Бисмарк" в Соликамске.

Основанием для обращения прокуратуры послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками Отдела надзорной деятельности по Соликамскому городскому округу ГУ МЧС России по Пермскому краю. В ходе проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности: на путях эвакуации находились мебель и иные предметы, двери эвакуационных выходов не открывались свободно, первичные средства пожаротушения были неисправны, фактическая планировка этажа не соответствовала плану эвакуации. Эти и другие нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Соликамский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры и приостановил эксплуатацию торгового центра. Собственник подал частную жалобу, однако Пермский краевой суд согласился с принятым решением, указав, что эксплуатация торгового центра с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности угрожает жизни и здоровью людей, может привести к необратимым трагическим последствиям и жертвам. Приостановление деятельности позволит исключить нарушение конституционных прав граждан на жизнь и охрану здоровья.

Пермский краевой суд определение суда первой инстанции оставил без изменения, частную жалобу предпринимателя — без удовлетворения.