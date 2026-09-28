В России тарифы на ЖКУ будут расти в восемь раз быстрее ВВП

В 2025-29 гг. платёж россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастет на 60%. Если смотреть более детально, то выяснится, что в эти годы тариф будет расти в два раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в восемь раз быстрее, чем валовый внутренний продукт (ВВП).

О параметрах роста говорится в новом социально-экономическом прогнозе. Документ обнародовало Минэкономразвития. В 2027 г. совокупный платеж населения за коммунальные услуги в среднем по стране вырастет на 11%. В 2028-м он увеличится ещё на 8,6%. В 2029-м – на 7,6%.

Совокупный платёж граждан, который рассчитывает министерство, включает оплату газо-, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения (канализации) и обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Параметры будут дифференцироваться на местах в зависимости от региональных условий, уточнило министерство.

"Независимая газета" уточняет, что в 2025-29 гг. рост тарифа на ЖКУ составит 60%. Это в восемь раз быстрее, чем увеличение ВВП в эти же годы.