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Фото: Накануне.RU

ФСБ завела дело на бывшую модель из Лондона за связь с террористами

ФСБ России возбудила уголовное дело против Ксении Максимовой, бывшей модели, которая живет в Лондоне. Ей вменяют участие в деятельности организации, которую суд признал террористической. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Дело завели по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса. Максимова Ксения Константиновна, 1986 года рождения, работает функционером британской организации Russian Democratic Society UK - 11 сентября ее внесли в список нежелательных в РФ. Кроме того, Максимова называет себя консулом в Великобритании от "Антивоенного комитета России", который Верховный суд РФ признал террористической организацией.

По версии ФСБ, сразу после начала специальной военной операции Максимова по заказу британских элит создала в Лондоне организацию Russian Democratic Society UK и собрала вокруг себя россиян, переехавших в Великобританию. Через эту структуру и ее участников она наладила сбор денег, техники и другой помощи для киевского режима.

В Центре общественных связей добавили: Максимова, стоя во главе организации, превратила ее в площадку для выступлений людей, которые планируют силовой захват власти и смену конституционного строя в России - в первую очередь руководства и членов "Антивоенного комитета России". Там же проводили акции в поддержку экстремистских структур, таких как ФБК, который в РФ признали экстремистской организацией. Участники распространяли недостоверные сведения о действиях российских Вооруженных сил и организовывали акции по психологическому давлению на российских официальных лиц в Великобритании по указке западных кураторов.

Максимову объявили в федеральный и международный розыски и внесли в реестр Росфинмониторинга лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы с возможным штрафом до 500 тысяч рублей. В ФСБ добавили, что сейчас следователи работают в отношении Максимовой и ее пособников.

Открытые источники сообщают, что Максимова начала карьеру в модельном бизнесе в начале 2000-х, участвовала в неделях моды в Лондоне, Милане, Нью-Йорке и Париже. Этим летом она стала муниципальным депутатом в Лондоне.

Теги: дело, модель, терроризм


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