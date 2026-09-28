Казахстан призвал Киев воздержаться от атак на его суда в Черном море

Казахстан требует от Украины гарантий безопасности для своего торгового флота в Черном море. Как заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, этот вопрос стал ключевым в его беседе с главой МИД Украины Андреем Сибигой в ООН.

Напряженность в отношениях между Астаной и Киевом усилилась после серии атак на терминалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. В конце 2025 года МИД Казахстана выступил с жестким заявлением, осудив удар безэкипажных катеров по гражданской инфраструктуре консорциума. В Астане подчеркнули, что такие действия наносят прямой ущерб двустороннему сотрудничеству и препятствуют экспорту казахстанской нефти. В течение 2025 года под удары дронов попадали другие объекты КТК: насосные станции, офисы компании и административные корпуса терминала.