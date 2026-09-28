Алекперов возглавил список россиян – крупнейших получателей дивидендов

Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов вновь стал лидером списка россиян – крупнейших получателей дивидендов. Сумма его дивидендов составила 106,2 млрд руб.

Второе место занял председатель правления "Новатэка", а также основной акционер нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон и его семья. Их дивидендный доход оценивается в 87,1 млрд руб. Источниками выплат указаны "Новатэк" и "Сибур". Третий в рейтинге - основатель и владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко (75,1 млрд руб.), пишет Forbes.

1 августа сообщалось, что совокупное состояние богатейших бизнесменов страны с начала года уменьшилось на $5,02 млрд. 1 сентября стало известно, что совокупное состояние богатейших бизнесменов из России с начала года сократилось на $19,771 млрд.