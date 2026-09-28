Глава Nvidia: Из-за ИИ дети разучатся считать, но это нормально

Генеральный директор американской корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что регулярное использование искусственного интеллекта (ИИ) лишает людей навыков мышления, зато они приобретут навыки работы с ИИ. Так, дети уже не умеют делить в столбик и не знают таблицы умножения, но это не проблема.

"Есть много навыков, которые не имеют значения. Я на самом деле не знаю свой адрес... Я не знаю свой номер телефона. Я забываю такие вещи. Но я могу с этим смириться", - сказал Хуанг.

Хуанг также прокомментировал исследование с участием 26 тысяч студентов, которое показало, что использование ИИ повысило оценки за домашние задания на 18% и сократило время их выполнения на 30%, но результаты ежемесячных экзаменов снизились на 20%, а долгосрочное сохранение навыков упало на 18-24%. Однако он призвал ради "устойчивого будущего" использовать ИИ.

Эта позиция разделяется рядом экспертов, которые считают, что запоминать и знать уже ничего не нужно, так как есть ИИ.

Глава "Царьграда" Константин Малофеев считает, что Хуанг и его коллеги "стараются разделить человечество на господ-сверхлюдей, управляющих ИИ и биохакингом, на живое мясо для их эпштейновских развлечений и на рабочих пчел с низким интеллектом и примитивными потребностями".

Специалист по ИИ, член СПЧ, глава аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов уверен, что постоянное использование ИИ - это "инвалидная коляска для мозга".