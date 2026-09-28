Трамп заявил, что Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский согласился ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. По словам Трампа, это нужно для того, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.

"Главная проблема – в том, что в России взрывают нефтеперерабатывающие заводы. Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал, что вам нужно ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Он ответил: "Мы, вероятно, так и сделаем, потому что мы создаем проблемы, мировые проблемы"", – приводит "Ъ" слова Трампа, сказанные журналистам.

Ранее нефтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса, о котором они предупреждали несколько месяцев, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что коммерческие запасы топлива в мире сокращаются более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических запасов нефти ограничены.

Цены на дизельное топливо в США достигли рекордных $6,23 за галлон, бензин подорожал до $4,32. Американская нефть за последние три недели выросла в цене на 19%, приблизившись к $101 за баррель. Как отмечает WSJ, ситуацию осложняют продолжающийся конфликт с Ираном, атаки на нефтяные суда и инфраструктуру, а также рост закупок нефти Китаем после использования собственных запасов. При этом поставки дизеля остаются ограниченными из-за остановок НПЗ на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Ситуацию усугубила атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, построенный в обход Ормузского пролива. По оценкам аналитиков, она вывела из мирового рынка не менее 2,5 млн барр. нефти в сутки. Трамп при этом уверяет, что проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке.