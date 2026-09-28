Жителя Богдановича обвиняют в убийстве сотрудницы налоговой арматурой

59-летний житель Богдановича предстанет перед судом по обвинению в убийстве сотрудницы налоговой инспекции, совершенном в 2000-м году. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Установлено, что в октябре сотрудники налоговой проводили проверку и обнаружили, что местный частный предприниматель продает алкоголь без лицензии. Обвиняемый, который незаконно покровительствовал бизнесмену, решил помочь избежать ответственности и убить сотрудницу налоговой, чьи подчиненные и проводили проверку. 17 октября у школы по ул. Школьная он напал на нее и несколько раз ударил по голове арматурой, от чего пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Все эти годы поиски нападавшего продолжались силами следователей, криминалистов следственного управления и оперативных сотрудников ГУУР МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области. Выйти на след обвиняемого удалось после анализа преступлений прошлых лет, а также с помощью информации, полученной в ходе дополнительных допросов свидетелей, проведения очных ставок и психофизиологического исследования.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия по сбору и закреплению доказательств.

"Задержание фигуранта было проведено сыщиками уголовного розыска полиции во взаимодействии с бойцами СОБР Росгвардии. Ранним утром оперуполномоченные прибыли в многоквартирный дом по улице Октябрьской в городе Богдановиче, где находился обвиняемый и, подойдя к квартире, настойчиво постучались к нему. Хозяин жилища дверь открыл почти сразу, после чего на его руках было защёлкнуто спецсредство - наручники. В дальнейшем гражданин доставлен в подразделение СКР для проведения с ним необходимых следственных действий. Подозреваемый относится к категории бывших спортсменов. Представители МВД продолжают оперативное сопровождение по данному "громкому" делу". Кому конкретно был выгоден факт нападения на государственную служащую, сейчас продолжают выяснять сотрудники МВД и СКР", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.