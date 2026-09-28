В США озвучен план по взаимному снижению тарифов с Китаем

США озвучили детали совместного с Китаем плана по взаимному снижению тарифов. Список товаров опубликован на сайте Белого дома.

Китайская часть списка состоит из 1 тыс. 619 пунктов. Американская – из 77. Страны договорились о создании межправительственной "Торгово-промышленной палаты США и Китая". Задача Совета по торговле – оптимизировать двустороннюю торговлю.

Торговая палата будет состоять из представителей правительств США и Китая. Работу Совета по торговле будут курировать главы делегаций с обеих сторон. От США в неё войдут министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, от Китая – вице-премьер Государственного совета Хэ Лифэн.