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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Администрация Нижневартовска

Прокуратура Югры добилась ужесточения приговора заправщику баллона, по вине которого взорвался дом

Прокуратура добилась реального наказания работнику газозаправочной станции, по вине которого погибли люди в результате взрыва жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Работник признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц )и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Судом установлено, что 4 декабря 2022 года работник газозаправочной станции без специального оборудования, во время морозов заполнил бытовой газовый баллон жителя Нижневартовска сжиженной газовой смесью. При этом он не проконтролировал полноту заправки, что привело к значительному переполнению газом баллона. Владелец газового баллона занес его в квартиру дома по улице Мира. В теплом помещении газ расширился, произошел взрыв.

В результате погибли 10 человек, в том числе четверо детей, трое человек получили различные травмы. Ущерб от уничтоженного и поврежденного имущества превысил 280 миллионов рублей.

Судом первой инстанции подсудимому назначено наказание в виде условного лишения свободы. Не согласившись с назначенным наказанием вследствие чрезмерной мягкости, государственный обвинитель обжаловал данное судебное решение.

По результатам рассмотрения которого вышестоящим судом виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Теги: газовый баллон, Мира 6а, уголовное дело, работник АГЗС


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