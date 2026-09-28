Генпрокурор США: У журналистов нет безусловного права на доступ в Белый дом

Генпрокурор США Тодд Бланш заявил, что президент Дональд Трамп не отказывал в доступе в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOW. Это неправильная формулировка.

Ранее Трамп запретил журналистам этих СМИ доступ в Белый дом, обвинив их в предвзятости и публикации недостоверных данных. Федеральный судья Тимоти Келли обязал власти вернуть доступ СМИ, признав действия администрации "вероятно неконституционными". Он не нашел доказательств того, что присутствие данных корреспондентов угрожает национальной безопасности, и подчеркнул, что мотивом Трампа было лишь неприятие критических материалов, но это не является законным основанием для ограничения работы прессы. Со второй попытки администрация президента была вынуждена подчиниться.

Бланш же считает, что запрета как такового не было, потому что у журналистов нет безусловного права на присутствие в Белом доме.

"Присутствие в Белом доме — это привилегия. Это не право", — подчеркнул генпрокурор США

Эта позиция может привести к череде судебных разбирательств насчет того, является ли право присутствовать в Белом доме конституционным или же это даруемая администрацией президента привилегия. Интересно, что в поддержку опальных СМИ выступила Ассоциация корреспондентов Белого дома.

Трамп неоднократно вступает в открытую конфронтацию с прессой, с которой у него не заладились отношения еще со времен первой каденции.