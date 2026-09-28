Днестр мелеет: в Молдавии ввели красный код опасности

Власти Молдавии объявили красный код опасности на участке Днестра от села Наславча до города Каменка. Уровень воды в реке упал до 15% от нормы - об этом предупреждает управление метеорологии и экологического мониторинга республики. Предупреждение действует с 27 сентября по 2 октября.

На сайте ведомства прямо указывают: на отрезке между Наславчей и Каменкой объем стока - всего 15% от многолетних среднемесячных значений. Такой же уровень опасности присвоили и нескольким малым рекам бассейна Днестра.

Специалисты объясняют: причина в режиме сброса воды из Новоднестровского водохранилища на Украине. Поток вниз по течению равен объему забора в озеро - этого явно не хватает, чтобы поддерживать нормальный уровень реки.

Парламент Молдавии в субботу утвердил режим чрезвычайного положения в гидрологии на 60 дней. Правительство попросило ввести его из‑за сильного обмеления Днестра - это главная водная артерия страны.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер рассказал, что уровень воды в Днестровском водохранилище на украинской стороне рухнул с 121,5 метра до отметки ниже 111 метров. Это критический уровень - он угрожает работе гидроэлектростанции. По словам министра, тяжелее всего приходится верхнему участку Днестра - до Дубоссарского водохранилища. Нижний участок пока держится: Дубоссарское водохранилище работает как буфер и сглаживает падение уровня воды.