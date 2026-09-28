Telegraph: Британии грозит катастрофа, если США запретят экспорт дизеля

Британской экономике грозит серьезная опасность из-за возможного запрета на экспорт дизельного топлива со стороны США. Как пишет The Telegraph, Британия критически зависит от внешних поставок, причем американская доля в импорте составляет около 33%.

В целом более половины (55%) потребляемого в Британии дизеля завозится из-за рубежа. Ситуация усугубляется деградацией собственной нефтеперерабатывающей отрасли: за 50 лет количество НПЗ в стране сократилось с 18 до 4, а недавнее закрытие заводов в Грейнджмуте и Линдси еще сильнее ослабило энергетическую безопасность.

Эксперты предупреждают: если США перекроют экспорт, Британии придется бороться за оставшиеся ресурсы с другими европейскими потребителями. Это неизбежно спровоцирует скачок цен на 30-50% уже в ближайшие месяцы. Учитывая роль дизеля в логистике, агросекторе и строительстве, такой рост стоимости топлива приведет к скачку инфляции. При этом часть экспертов сомневается в реальности эмбарго США.

Ранее сообщалось, что американская администрация намерена ввести временное эмбарго на экспорт дизельного топлива, это спровоцировало острые разногласия между Белым домом и крупнейшими энергетическими корпорациями страны. К этому подталкивают власти "зерновых штатов", где фермерские хозяйства оказались на грани банкротства из-за дорого топлива. Президент Дональд Трамп будто бы склонен поддержать запрет.

Недавно нфтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса. Коммерческие запасы топлива в мире сокращаются более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических запасов нефти ограничены. Ситуацию осложняют продолжающийся конфликт с Ираном, атаки на нефтяные суда и инфраструктуру.