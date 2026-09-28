"Немузеймусора" снова открывает двери в Екатеринбурге

"Немузеймусора" снова открывает двери для жителей и гостей уральской столицы. Как сообщают представители проекта в своих социальных сетях, работа немузея возобновится уже 1 октября.

"Ставьте напоминание на 1 октября и готовьте вторсырье на переработку. Мы возвращаемся. Соскучились ужасно и очень ждем встречи", - говорится в сообщении.

Что именно готовят авторы проекта к открытию и по какому графику теперь будет работать "Немузеймусора", пока неизвестно, о прочих деталях обещают рассказать позже. Под постом о возобновлении работы множество восторженных комментариев - люди радуются возвращению проекта: кто-то вместе с детьми приезжал раньше из соседних городов, а другие отмечают, что больше не придется ездить с пакетами вторсырья в "Мегу".

Напомним, что по техническим причинам "Немузеймусора" был временно закрыт с 30 марта - как для сдачи мусора, так и для экскурсий.