В Екатеринбурге адвоката судят за гибель женщины-мотоциклиста

В Екатеринбурге перед судом предстанет адвокат. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла женщина-мотоциклист.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ДТП произошло поздно вечером 19 мая 2026 года. Адвокат управлял личным автомобилем "Тойота РАВ 4" и ехал по улице Фурманова. Пытаясь повернуть налево, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом "Харли Дэвидсон", ехавшим через перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В результате женщина-водитель мотоцикла получила травмы, от которых скончалась в больнице на следующий день. В отношении адвоката возбудили уголовное дело.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.