Инвалидов хотят лишить права бесплатно взыскивать чужие долги через суд

Верховный суд предложил поправки в Налоговый кодекс, чтобы остановить схему с взысканием просроченных кредитов через людей с инвалидностью. Правительство уже поддержало инициативу - об этом пишут "Ведомости".

Как работала схема: кредитор передавал право требовать долг человеку с инвалидностью, а тот шёл в суд и взыскивал деньги, не платя госпошлину. Теперь льготу оставят только тем инвалидам I и II группы, которые получили право требования не от лица без права на освобождение от пошлины.

С начала 2024 года до середины 2026-го суды разобрали больше 21 тысячи таких дел. Чаще всего схему использовали в Москве и Подмосковье. Эксперты считают, что взыскатели активнее прибегали к этой схеме из‑за роста судебных расходов.

Юристы предупреждают: новые правила могут затронуть и тех инвалидов, кто честно покупал права требования для себя. Напомним, с сентября 2024 года минимальная госпошлина для компаний по имущественным спорам выросла с 2 до 10 тысяч рублей.