В Приморье из-за отключения подстанции 650 тысяч жителей остались без воды

В Приморском крае сотни тысяч жителей остались без воды. Из-за отключения подстанции 110 кВ "Штыково" в Шкотовском округе нарушено холодное водоснабжение во Владивостокском и Артёмовском городских округах, а также в Надеждинском округе.

По уточненным данным, без водоснабжения – 3 тыс. 660 многоквартирных и около 16,5 тыс. частных домов. Их население – более 650 тыс. человек.

Кроме того, без воды остались 224 социально-значимых объекта, сообщает краевое управление МЧС.