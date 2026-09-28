Фицо: Словакия будет сохранять военный нейтралитет

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что для страны оптимальным статусом был бы военный нейтралитет. Он считает, что союзники по НАТО не будут защищать Словакию в случае внешней угрозы.

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Фицо подчеркнул, что страна продолжит следовать международным соглашениям, так как членство в НАТО накладывает определенные юридические обязательства. Однако он усомнился в эффективности коллективной безопасности, отметив, что если страны ЕС не могут прийти к консенсусу даже по вопросам энергетики, то вряд ли они проявят солидарность в военном плане. В частности, Фицо задался риторическим вопросом, стали бы французские солдаты рисковать жизнью ради защиты словацких границ.

Хотя Фицо признает необходимость соблюдения союзнических договоренностей, он категорически против участия словацких военных в потенциальном противостоянии с Россией. Ранее премьер уже критиковал западных лидеров за попытки эскалации конфликта, подчеркивая, что украинский кризис не является европейским военным конфликтом. Также Братислава последовательно отказывается от участия в крупных финансовых пакетах помощи Киеву, а сам Фицо неоднократно выступал против интеграции Украины в НАТО из-за угроз глобальной безопасности.

Напомним, Словакия вступила в НАТО в 2004 году.