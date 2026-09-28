После бабьего лета в Свердловской области наступит резкое похолодание

В Свердловской области завершается обещанное бабье лето. После него наступит резкое похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 28-30 сентября в городе ожидается плюс 16-20 градусов, а по ночам температура воздуха будет опускаться до 4-8 градусов. Существенных осадков в эти дни не ожидается.

По предварительным прогнозам, последним теплым днем станет 1 октября, когда днем воздух прогреется до 15 градусов. Затем резко похолодает: уже в пятницу днем столбики термометров покажут плюс 4, а в субботу – и вовсе плюс 1 градус. Также вероятны ночные заморозки.

Как отмечают синоптики, сентябрь-2026 в Екатеринбурге ощутимо теплее обычного. Средняя температура воздуха (плюс 14) составляет на 3,6 градуса выше нормы.