Нетаньяху собрался судиться с Эрдоганом

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху собрался судиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Власти готовят документы в Международный уголовный суд (МУС).

По данным источников телеканала I24, в основу иска легли обвинения в обращении с курдами и финансирование "Хамас". Израиль может подать иск самостоятельно, но, вероятно, воспользуется услугами посредника.

Поручение Нетаньяху стало ответом на запрос Минюста Турции в Интерпол о выдаче "красного уведомления" (документа Интерпола о временном задержании и экстрадиции конкретного человека) в отношении израильского премьера. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС, пишет "Ъ".