ЕС разрабатывает планы включения Украины, Молдавии, Черногории и Албании

ЕС намерен изменить стратегию расширения, перейдя к индивидуальным "дорожным картам" для ряда стран, которые хотят вступить в блок. Они разрабатываются для Украины, Молдавии, Черногории и Албании. Об этом пишет Politico.

Документы будут включать детальные графики требуемых реформ и конкретные сроки закрытия переговорных блоков. Дифференцированный подход призван синхронизировать внутренние изменения стран с этапами вступления. Брюссель фактически делит претендентов на группы: "лидеры" получат приоритетное внимание, а Грузия, Сербия и Турция оставлены на "когда-на нибудь потом".

При этом даже для "перспективных" стран процесс будет остается затяжным и неопределенным, отмечает издание. ЕС не горит желанием принимать эти страны в свои ряды и готов к этому только из опасения, что они пойдут на сближение с другими геополитическими силами. В качестве решения предлагается морковка "постепенной интеграции" — видимый доступ к некоторым экономическим возможностям до официального вступления. Не исключены также "переходные периоды" для новых участников блока.

Параллельно Брюссель готовит внутреннюю реформу, чтобы избежать паралича принятия решений из-за права вето, как это бывало с Венгрией. Ожидается, что детали стратегии будут представлены в первой половине октябре. Черногория получила статус кандидата в 2010 году, Албания - в 2014-м, Украина и Молдавия - в 2022-м.

