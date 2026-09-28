Дело Контеевой: суд вынес приговор супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд вынес приговор Ларисе Контеевой – супруге бывшего вице-мэра города Виктора Контеева. Ей назначен условный срок.

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Напомним, Контеевой вменяли пособничество в получении взятки в крупном размере по предварительному сговору, а также пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Согласно обвинительному заключению, Виктор Контеев в целях незаконного обогащения решил организовать на территории продовольственной базы №4 нелегальное получение денег от арендаторов складских помещений и реализующих продукцию на территории предприятия. По версии следствия, Контеева оказала содействие в получении ее мужем через посредника взятки в крупном размере, а именно 51,28% доли в уставном капитале ООО "Продовольственная база №4" рыночной стоимостью более 77 млн рублей.

Также Ларисе Контеевой было предъявлено обвинение в пособничестве в вымогательстве, в результате которого потерпевшей причинен имущественный вред на общую сумму около 130 млн рублей. Сама обвиняемая все отрицала.

Дело Контеевой рассматривалось в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Сегодня, 28 сентября, ей был вынесен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Лариса Контеева признана виновной. Ей назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штраф в 900 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что суд над женой бывшего вице-мэра стартовал в июле 2025 года.