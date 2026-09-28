Рынок будут двигать искусственный интеллект и роботы

Промышленность видит в технологиях основу эффективности бизнеса и все чаще запрашивает комплексные ИТ‑решения для реальных задач — от снижения простоев до оптимизации кадров.

В интервью с директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александрой Исхизовой корреспондент Накануне.RU обсудил, как меняется работа с контрагентами, типичные ошибки при цифровизации и эффект от внедрения ИИ на производствах УрФО.

- Сегодня промышленность не просто потребляет технологии, но и фактически формирует ИТ-рынок. Запрос предприятий стал гораздо глубже стандартного обеспечения интернетом. Расскажите, как «Ростелеком» трансформирует свою модель работы, чтобы отвечать этим вызовам?

Александра Исхизова: Вы правы. Сегодня промышленные предприятия Урала — тяжелое машиностроение, металлургия, горнодобывающая отрасль — приходят к нам не за отдельными услугами, а за комплексной цифровой трансформацией бизнеса. «Ростелеком» выходит за рамки классического оператора и становится полноценным ИТ-партнером. Мы строим для клиента единую экосистему: надежная связь, защищенные облака, кибербезопасность и умные инструменты на базе искусственного интеллекта. Это позволяет уйти от лоскутной автоматизации и выстроить систему, которая напрямую повышает эффективность бизнеса.

— При этом многие до сих пор воспринимают цифровизацию просто как покупку нового софта, хотя масштаб изменений гораздо серьезнее. Как внедрение технологий реально меняет бизнес-процессы, и какие типичные ошибки совершают компании на старте?

Александра Исхизова: Действительно, ошибочно считать цифровизацию лишь покупкой ИТ-продукта. Крупные уральские предприятия уже мыслят иначе: для них это не изолированный проект, а часть бизнес-модели. Самая частая ошибка — прийти к нам за технологией без четкого понимания цели. Нужно идти от обратного: определить бизнес-задачу. Чего мы хотим? Сократить издержки, повысить производительность, снизить простои станков? И уже под эту цель подбирать инструменты. Технологии — это лишь часть дела. При их внедрении меняются процессы, стиль управления и навыки сотрудников. Цифровая трансформация — это история про людей и стратегию, а не только про софт.

— Какие направления будут определять корпоративный ИТ-рынок в ближайшие 3–5 лет? Отдельно хочется спросить про искусственный интеллект: разговоров о нем много, но бизнесу важна польза. Есть ли у уральских предприятий измеримые эффекты от внедрения ИИ?

Александра Исхизова: Рынок будут двигать искусственный интеллект, роботизация, кибербезопасность и облака. И лучше всего они работают в связке. ИИ уже стал рабочим инструментом: он оптимизирует производство, автоматизирует рутину и помогает руководителям принимать управленческие решения. Например, когда алгоритмы машинного зрения на станках предсказывают поломку за несколько суток до инцидента, это экономит уральским заводам миллионы рублей на простоях. Важно подчеркнуть: на фоне острейшего кадрового голода в промышленности ИИ не заменяет человека. Его главная задача — забрать на себя рутину, закрыть нехватку рабочих рук и помочь специалистам. Технологии позволяют работать быстрее и приносить больше пользы бизнесу, делая ИИ ключевым фактором конкурентоспособности уральских предприятий.

Только за последние несколько месяцев «Ростелекомом» на Урале стал новым партнером десятка холдингов, заводов и бизнес-структур. Среди них строительные корпорации, ИТ- и робототехнические предприятия, образовательные учреждения, туроператоры и специализированные центры кибербезопасности. «Ростелеком» сегодня все больше воспринимается не просто как телеком-оператор, а как универсальный цифровой интегратор, способный закрыть потребности бизнеса в инфраструктуре связи, облачных сервисах, защите данных и искусственном интеллекте.