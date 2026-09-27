Президент США Дональд Трамп предлагал председателю КНР Си Цзиньпину закупить американское оружие

Президент США Дональд Трамп предлагал председателю КНР Си Цзиньпину закупить американское оружие, сообщают РИА Новости со ссылкой на американского посла в Китае Дэвида Пердью.

"Президент Трамп продолжает говорить: "Мы продаем оружие другим людям по всему миру". В какой-то момент он даже спросил председателя Си, не хотел бы тот что-нибудь купить", - говорится в сообщении.

Пердью при этом не уточнил, каков был ответ Си Цзиньпина.