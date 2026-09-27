СМИ: Американский самолет-разведчик кружит вокруг Калининградской области

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II уже почти три часа кружит вокруг Калининградской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел из Румынии и направился в сторону Калининградской области. Примерно в 10.40 по мск самолет совершил разворот около польского города Августов и с того момента совершает облет вокруг Калининградской области. Конечный пункт борта неизвестен.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.