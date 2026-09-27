"Пора открыть глаза". В Польше возмущены нападением украинца с ножом на местных священников

Польша должна изменить подход к украинским беженцам после возмутительного нападения на местных священников и прихожан. А польски власти фактически приютили у себя множество потенциальных преступников. Об этом пишет Mysl Polska.

На днях 31-летний украинец совершил нападение с ножом на территории Бенедиктинского аббатства в Ярославе. Один священник погиб, еще несколько священников и прихожан получили ранения.

Это не укладывается в голове, ничего подобного не происходило со времен немецкой оккупации, пишет издание. Кто в этом виноват?

"Виноваты все те, кто во имя неразумной русофобии подвергает наш народ опасности. Потому что впустить множество людей, не проверяя, кто есть кто, - это не гуманитарная помощь. Это просто полный дебилизм. Пришло время открыть глаза и перестать бредить об украинских ангелах, спасающих нашу цивилизацию и экономику", - призывает издание.

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что в Польше набирает силу враждебность по отношению к Украине из-за героизации бандеровцев и усталости поляков от украинских мигрантов.

Всего в Польше около миллиона украинцев. К ним относятся негативно уже 43% поляков, положительно - лишь 29%. Против принятия Украины в ЕС 60%, за принятие - только 35%. Президент Кароль Навроцкий подчеркивает, что бандеровская Украина в Европу не войдет. В начале 2026 года Польша отменила "безусловные привилегии" для украинских беженцев.