Мошенники освоили новую схему обмана через сообщения о продаже вещей

Мошенники освоили новую схему обмана через сообщения о продаже вещей. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Злоумышленник пишет человеку в мессенджере от имени пользователя с женским именем и не вызывающей подозрений фотографией на аватарке. В сообщении говорится, что автора заинтересовало "объявление" жертвы о продаже некоей вещи, и он хочет договориться о покупке. Тут же прилагается ссылка синего цвета "открыть объявление".

Расчёт мошенников прост: если человек действительно размещал объявление на специализированной платформе, он вступит в переписку. Если нет — из любопытства перейдёт по ссылке, чтобы посмотреть, какое объявление размещено от его имени и что он якобы пытался продать.

Главная цель — заставить жертву кликнуть по ссылке. Если она спрашивает, о какой вещи речь, или сообщает, что ссылка не открывается, мошенник просит прислать скрин того, что произошло после перехода. Предлог — у него самого ссылка тоже открылась не с первого раза. Эта просьба должна дополнительно подтолкнуть человека к переходу.

Юрист рекомендует рассматривать любую переписку от незнакомца в мессенджере как покушение на мошенничество. Взаимодействие с покупателями своих товаров, работ или услуг следует вести только на специализированной торговой площадке, соблюдая цифровую гигиену: не переходить по ссылкам, не вводить коды из СМС и не участвовать в голосованиях и опросах.