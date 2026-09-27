Группировка "Север" освободила Хрипуны в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили Накануне.RU в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашова и Грачовки. Формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого.

Кроме того, предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе Нефедовки. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное.

Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады теробороны ВСУ в районах Купино, Фёдоровки, Жовтневого и Малого Бурлука. В Сумской области удары нанесены по формированиям четырёх механизированных бригад, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Суходола, Сум, Хотени, Кияницы и Великой Рыбицы.

Всего в зоне ответственности группировки "Север" противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк Т-72, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину "Тиса", 15 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.