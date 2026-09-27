Боевики украинских нацбатов "Азов"* и "Айдар"* ведут агитацию в детских лагерях

Боевики украинских нацбатов "Азов"* и "Айдар"* ведут агитацию даже в детских лагерях, чтобы вырастить из детей будущих террористов, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В детских лагерях доминируют азовцы, айдаровцы, иностранные инструкторы, которые приезжают с методичками и занимаются взрывом мозга ребенка. По методичке накачивают националистическими или, грубо говоря, нацистскими подходами. Такое воспитание с младых ногтей есть в этих подразделениях", - приводит его слова издание.

По его словам, марионеточному киевскому режиму дети нужны для того, чтобы вырастить из них айдаровцев или азовцев, которых можно использовать в своих интересах.

* Запрещенная в России террористическая организация.