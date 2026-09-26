В Екатеринбурге арестовали подростков, избивших прохожего ради видео

В Екатеринбурге подростков, избивших прохожего ради видео, отправили под домашний арест. Такое решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 22 сентября трое подростков – 16-летние молодые люди и 14-летняя девушка – под надуманным предлогом затеяли конфликт с нетрезвым мужчиной на улице Ухтомской в Екатеринбурге. Мужчину избили и сняли все это на видео.

Вскоре всех троих задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы.

Как добавил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, установили личности сообщников сотрудники уголовного розыска из отделов полиции №8 и №15.

"В частности, один из обвиняемых был задержан "по горячим следам" на улице, недалеко от местной школы. При задержании подозреваемые не оказывали сопротивления. Полицейские отобрали с них объяснение, после чего передали имеющиеся материалы следователям", - отметил полковник Горелых.

Суд избрал всем троим меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 ноября 2026 года.