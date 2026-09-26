На Южном Урале женщина сожгла автомобиль из ревности

На Южном Урале полицейские раскрыли поджог автомобиля. Оказалось, что машину спалили из ревности.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, все случилось в Еманжелинском районе. 26-летняя женщина сначала разбила окна в авто, после чего с помощью зажигалки подожгла кофту на пассажирском сиденье. Огонь быстро охватил салон и перекинулся на стоящий рядом сарай.

Позже выяснилось, что поджигательница порезалась о разбитые стекла машины. Ей была оказана первая медицинская помощь. Также ее освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Женщину задержали.

Сама задержанная во всем призналась и пояснила, что сожгла машину из ревности. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.