Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 8,6 км

Камчатский вулкан Шивелуч в субботу утром выбросил столб пепла на высоту до 8,6 км при высоте самого вулкана в 3,2 км. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу наблюдения за вулканическими извержениями Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана вглубь полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Тигильском муниципальном округе возможно выпадение незначительного количества вулканического пепла. Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Напомним, что минувшей зимой на Камчатке также происходил мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч.