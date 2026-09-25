Россия после атак ВСУ в дни выборов в Госдуму "как следует подумает" над предложениями по украинскому кризису

Предложения по мирному урегулированию украинского кризиса "на столе", но Россия после атак ВСУ в дни выборов в Госдуму "как следует подумает" и будет принимать решения исходя из своих интересов. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров, да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И, в любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации", - приводит слова главы государства ТАСС.

Путин отметил, что в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования на парламентских выборах, более 1,6 тыс. украинских беспилотников вошли практически в московскую зону. Кроме того, киевский режим в дни выборов 18-20 сентября наносил удары по избирательным участкам, атаковал жилые дома председателей территориальных комиссий.