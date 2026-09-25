В "Транснефть – Сибирь" прошел ежегодный Слёт молодёжи

В "Транснефть – Сибирь" завершился ежегодный семинар-совещание "Слёт молодёжи". Мероприятие состоялось в Тюмени. В нем приняли участие 70 молодых сотрудников из всех подразделений предприятия, сообщили в пресс-службе компании "Транснефть– Сибирь".

Трёхдневная программа семинара предусматривала проведение деловых игр и тренингов на сплочение, интеллектуальной викторины, дискуссионной сессии системы развития "Транснефть" – ОПТИМУМ. Участники посетили тюменский Международный промышленно-энергетический форум "TNF-2026", где ознакомились с передовыми технологиями и инновационными решениями компаний топливно-энергетического сектора, а также почерпнули новые идеи для своих работ в рамках научно-технической конференции молодёжи.

34 специалиста АО "Транснефть – Сибирь", работающих менее одного года, прошли традиционное посвящение в нефтепроводчики. Одним из значимых событий Слёта стала патриотическая волонтёрская акция, в которой приняли участие молодые специалисты.

На традиционной встрече молодежи с генеральным директором АО "Транснефть – Сибирь" Рустэмом Исламовым обсуждались вопросы социальной поддержки специалистов и возможностях их карьерного роста.

АО "Транснефть – Сибирь" на регулярной основе проводит слёты и научно-технические конференции молодёжи, а также экскурсии на производственные объекты. Встречи проводятся более 20 лет и за это время их участниками стали свыше 1,5 тыс. работников.

Корпоративные встречи направлены на развитие профессиональных и личностных компетенций молодежи, укрепление взаимодействия между подразделениями, поддержку инициативных сотрудников, развитие волонтёрского движения и передачу корпоративных традиций новому поколению нефтепроводчиков.