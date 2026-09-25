Мантуров: Кратно вырос товарооборот между Россией и Абхазией

Товарооборот между Россией и Абхазией кратно вырос.

"Данная тема звучит особенно актуально с учётом проводимой нашими странами совместной работы по созданию эффективной, инвестиционно привлекательной модели экономики Абхазии. Это, в частности, положительно влияет на двусторонний товарооборот, который за последние пять лет увеличился почти в 2,5 раза", - приводит ТАСС слова вице-премьера Дениса Мантурова.

Политик посетил Абхазию с рабочим визитом. Мантуров был принят президентом Абхазии Бадрой Гунба.