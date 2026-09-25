Александр Моор отказался от своего мандата депутата Тюменской областной думы восьмого созыва

Губернатор Тюменской области Александр Моор отказался от своего мандата депутата Тюменской областной думы восьмого созыва, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона провел заседание Президиума Регионального политического совета областного отделения партии "Единая Россия".

"Принял решение отказаться от своего мандата депутата Тюменской областной Думы восьмого созыва. Такое право предоставляет мне законодательство",- заявил он.

Губернатор отметил, что сейчас формируется состав фракции. В восьмом созыве Тюменской областной думы партию "Единая Россия" будут представлять 40 депутатов. Среди них есть ветераны СВО – Андрей Станкин и Олег Ямпольский. Кроме того, участник спецоперации Виктор Фролов стал депутатом думы в Армизонском округе, а в думу Тюменского округа избран Мирас Сайфутдинов, выпускник нашего проекта "Боевой кадровый резерв".