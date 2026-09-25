Миронов надеется остаться главой фракции "СР" в новой Госдуме

28 сентября состоится первое заседание фракции "Справедливой России" и президиума Центрального совета партии.

"Вести эти мероприятия буду я лично по видеосвязи. С соратниками обсудим итоги выборов и наши планы дальнейшей работы. Я планирую по-прежнему руководить фракцией "Справедливая Россия"", - написал в своём telegram-канале руководитель партии Сергей Миронов.

На пост первого замруководителя фракции политик будет рекомендовать Александра Бабакова.

"Его кандидатуру мы предложим и на пост вице-спикера Госдумы, как это было и в предыдущем созыве. Еще одним моим заместителем станет руководитель сети Центров защиты прав граждан "СР" Андрей Кузнецов", - написал Миронов.

Напомним, "Справедливая Россия" по итогам выборов преодолела-таки пятипроцентный барьер и попала в новый состав Госудмы.