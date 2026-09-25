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Здравоохранение Красноярский край
Фото: Накануне.RU

В Красноярском крае медики обратились к президенту из-за слияния роддомов

Минздрав Красноярского края сообщил о реорганизации работы родильных домов региона. Заявление прозвучало на фоне возмущения врачей по поводу такой "оптимизации".

По данным "Сибирского экспресса", сотрудники роддома Красноярской межрайонной клинической больницы №20 записали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину из-за планов закрыть учреждение. Главврач госклиники Евгений Кононов объявил младшему и среднему персоналу, что решение принято ещё в мае 2026 г. Он якобы предложил подчинённым "уволиться добровольно, пообещав найти места либо переучить их, в том числе акушеров, на другие специальности", сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

"Что именно оптимизируют? Медицинскую помощь? Людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более двух тысяч родов. У нас есть пациенты, есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать", - говорит одна из сотрудниц.

Позже к коллегам присоединились сотрудники роддома №4. Они тоже записали обращение против закрытия своего учреждения, уточняет издание.

Сегодня, 25 сентября, краевое министерство здравоохранения сообщило о том, что роддома войдут в единую систему с Красноярским краевым центром охраны материнства и детства. Юридическое объединение больниц должно завершиться в середине ноября 2026 г. По словам министра здравоохранения Красноярского края Алексея Коноваленко, сегодня суммарные мощности городских роддомов многократно превышают фактическую потребность.

"Раздробленность учреждений создает неравенство: стандарты оснащения, уровень дежурных бригад и доступность экстренной помощи в разных роддомах различаются. Цель – выровнять эти стандарты и обеспечить каждой женщине, вне зависимости от того, в какое учреждение она обратится, одинаково высокий уровень помощи. Единая структура также позволяет более гибко распределять дежурства специалистов и использовать оборудование там, где оно нужно в данный момент", - сказал Алексей Коноваленко.

Для сотрудников родильных домов №1, 2 и 5 никаких изменений в условиях труда не будет. Уведомления, которые вручают медперсоналу, оповещают лишь о смене юридического статуса больницы. Что касается родильных домов №6 при Красноярской межрайонной клинической больнице №20 и роддома №4, то роды в стенах этих больниц будут принимать до конца текущего года.

Беременная девушка(2023)|Фото: Накануне.RU

При этом специалисты медучреждений останутся работать в системе здравоохранения. Врачам роддома №6 предложат перейти в другие стационары и женские консультации города. Часть сотрудников останется в структуре 20-й больницы, но перейдёт в другие отделения. По желанию, они смогут за счёт больницы пройти переобучение по другой специальности с сохранением заработной платы на весь срок обучения.

Роддом №4 войдет в единую структуру Красноярского краевого центра охраны материнства и детства. Консультация и медико-генетический центр при медучреждении продолжат свою работу, а вот акушеры-гинекологи перейдут на работу в роддома при Перинатальном центре.

По словам главного врача Красноярского краевого центра охраны материнства и детства Вадима Янина, будущим мамам, как и прежде, вся необходимая помощь будет оказываться оперативно и в соответствии со всеми стандартами. Каких-либо перегрузок коек не будет.

"На сегодняшний день в пятом роддоме есть свободный этаж, свободная площадь есть в первом родильном доме. По маршрутизации "скорой помощи" проблем у нас сейчас нет и не будет в будущем", – отметил Вадим Янин.

Теги: Роддом, больница, слияние, оптимизация


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