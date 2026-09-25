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Экономика В России
Фото: t.me/poolN74

Эксперт рассказал, как создание кампуса меняют экономику российских регионов

По оценке ВТБ Инфраструктурный холдинг, каждый рубль, вложенный в строительство университетского кампуса, способен привлекать еще 0,9–1 рубль в смежные отрасли — коммерческую недвижимость, жилье, технопарки и городские сервисы. Совокупный базовый эффект от создания сети из 25 кампусов на горизонте 10 лет может составить 750–800 млрд рублей прироста ВРП.

«Настоящий масштаб эффекта раскрывается, когда кампус становится частью региональной производственной экосистемы. При коммерциализации научных разработок потенциальный экономический эффект может достигать 1,4–1,6 трлн рублей, а при формировании прямых производственных цепочек между вузами и реальным сектором — 2–2,25 трлн рублей», — заявил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный холдинг Антон Новиков.

Эту модель ВТБ Инфраструктурный холдинг, входящий в группу ВТБ, реализует в Челябинске. 15 сентября состоялся официальный ввод в эксплуатацию второй очереди межуниверситетского кампуса — шести новых гостиничных корпусов для студентов и преподавателей, которые были созданы при поддержке ВТБ. Финансирование осуществляется на основе государственно-частного партнерства.

Как отметил Антон Новиков, интерес к ГЧП связан в том числе с необходимостью реализовывать масштабные инфраструктурные программы в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Привлечение частного капитала позволяет запускать проекты уже сегодня, не откладывая их реализацию. По оценке ВТБ Инфраструктурного холдинга, инфраструктура, планировавшаяся к реализации в 2019 году, к 2025 году в среднем подорожала бы на 48% из-за накопленной инфляции.

По мнение Антона Новикова, ГЧП в России выходит за рамки традиционных проектов в транспортной и коммунальной инфраструктуре и становится инструментом реализации масштабных социально значимых инициатив, способных создавать новые точки экономического и технологического роста в регионах.

Теги: втб, кампусы, экономика регионов, врп, эксперт


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