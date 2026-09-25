В Москве получил солидный срок экс-владелец банка "Миръ"

В Москве наказаны экс-владелец коммерческого банка "Миръ" Александр Миронов и советник банка Татьяна Пинчук. Решение принял Савеловский райсуд.

Они наказаны по статьям "Присвоение и растрата" и "Легализация денег". Миронов получил 14 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. руб., Пинчук – пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и такой же штраф.

Удовлетворён гражданский иск о взыскании в счёт возмещения материального вреда солидарно с осужденных в пользу "Агентства по страхованию вкладов" 612 млн руб., говорится в сообщении судов общей юрисдикции Москвы. Им вменяли хищение из кредитного учреждения 612 млн руб. и их легализацию.