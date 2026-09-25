В Казахстане 550 сел отказались от продажи алкоголя

В Казахстане набирает обороты общественная безалкогольная кампания: 550 сел уже отказались от продажи алкоголя - это каждый двенадцатый малый населенный пункт республики. Жители принимают такие решения добровольно на сельских сходах, чаще всего в поселениях, где живет менее тысячи человек, пишет РГ.

По данным местных источников, люди руководствуются несколькими мотивами: хотят вернуться к традиционному укладу и ценностям, позаботиться о здоровье нации и сократить число административных нарушений. В МВД республики подчеркивают, что отказ от алкоголя помог снизить преступность, прежде всего - число семейно‑бытовых конфликтов. При этом в Казахстане нет официального запрета на торговлю спиртным, а в городах от реализации алкоголя отказываются лишь отдельные магазины.

Похожие тенденции фиксируют и в других странах Центральной Азии, но в меньших масштабах. В Кыргызстане о добровольном отказе от алкоголя заявили десятки сел. В Узбекистане не ведут подсчет "трезвых" кишлаков, однако в сельской местности употребление спиртного нередко порицают.

В Таджикистане уровень потребления алкоголя остается одним из самых низких в мире: по данным исследовательской организации World Population Review, среднестатистический житель страны выпивает всего 0,7 литра алкоголя в год - это минимальный показатель в СНГ.

В России планируют повысить акцизы на пиво и вино: в 2027 году ставка может составить 6 % для пива и 6,8 % для вина; для пива крепче 8,6 % акциз может вырасти с 33 до 35 рублей за литр в следующем году, до 36 рублей в 2028‑м и до 37 рублей в 2029‑м.