В России могут вырасти акцизы на пиво и вино

В России намерены поднять акцизы на пиво и вино: по данным "Интерфакса", в 2027 году ставка может достичь 6% для пива и 6,8% для вина. Так, для пива крепостью более 8,6% акциз в следующем году может составить 35 рублей за литр вместо нынешних 33 рублей, в 2028 году - 36 рублей, а в 2029 году - 37 рублей.

Для обычных некрепленых вин предлагают установить ставку в 158 рублей за литр в 2027 году (сейчас - 148 рублей), в 2028 году - 164 рубля, в 2029 году - 171 рубль. Акциз на игристые вина может достигнуть 170 рублей в 2027 году, 177 рублей - в 2028‑м и 184 рублей - в 2029‑м.