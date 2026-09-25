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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве отклонена жалоба на арест миллиардера Сулейманова

В столице отклонена жалоба на арест миллиардера Ибрагима Сулейманова. Так решил суд.

На заседании защита предоставила информацию о тяжёлом заболевании обвиняемого, которое препятствует его содержанию в СИЗО. Адвокат обратила внимание суда на то, что суд при продлении ареста Сулейманова не учел его состояние здоровья. Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения, пишет "Ъ".

Сулейманов был задержан в Москве в октябре 2025 г. Суд отправил его под арест. Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности бизнесмена к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".

Теги: Ибрагим Сулейманов, создание преступного сообщества


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